СBS: Трамп хотел упоминания «российского дела» в списке причин для увольнения главы ФБР

Президент США Дональд Трамп хотел, чтобы в записке заместителя генерального прокурора США Рода Розенштейна с обоснованиями для увольнения на тот момент главы ФБР Джеймса Коми, упоминалось дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом рассказал бывший и.о. главы ФБР и заместитель Коми — Эндрю Маккейб в эфире CBS, сообщает Associated Press.

Розенштейн не стал упоминать «российское дело» в том варианте записки, которая была опубликована. Вместо этого он акцентировал внимание на расследовании ФБР в отношении утечек информации с почтового сервера бывшего кандидата в президенты США и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, говорится в материале.

Реклама

Именно этот документ минюста США Белый дом первоначально рассматривал как обоснование для увольнения Коми в 2017 году, отмечает агентство.

По словам Маккейба, замгенпрокурора объяснил президенту США, что в документе не нужно упоминать «российское дело». «Я понимаю это, я все равно прошу вас включить [дело о] России в служебную записку», — передал Маккейб слова Трампа.

Ранее сообщалось, что Маккейб заявил, что Трамп не поверил в доклад американской разведки о северокорейских межконтинентальных ракетах, так как российский лидер Владимир Путин убедил его в их отсутствии.