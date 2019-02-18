Пакистан отозвал посла в Индии на фоне обострения разногласий

Официальный представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал сообщил, что внешнеполитическое ведомство страны приняло решение временно отозвать своего посла из Индии для консультаций, передает РИА «Новости».

По его словам, это связано с обострением в отношениях двух стран на фоне теракта в Индии.

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«Мы отозвали своего посла из Индии для консультаций. Он покинул Нью-Дели сегодня утром», — заявил Фейсал.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва самодельной бомбы в Индии погибли 40 полицейских. Индия в связи со взрывом в Кашмире обвинила Пакистан в поддержке терроризма.