Гуайдо намерен собрать миллион волонтеров для доставки гумпомощи в Венесуэлу

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что к 23 февраля он намерен собрать миллион волонтеров, которые помешают военным препятствовать доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу. Видео с выступлением Гуайдо опубликовано в его твиттере.

Данное обращение лидер венесуэльской оппозиции адресовал 600 тысячам людей, которые уже зарегистрировались как волонтеры.

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Людей, которые не вступили в ряды волонтеров, он призвал задуматься о «семье и друзьях», напомнив, что гуманитарная помощь может спасти «сотни тысяч» венесуэльцев.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы прилетели в Колумбию. Президент страны Николас Мадуро отказывается принимать гуманитарную помощь.