Трамп снова раскритиковал спецпрокурора по «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах является «незаконным и сфальсифицированным». Об этом он написал в своем твиттере.
Трамп подчеркнул, что расследование Мюллера является «охотой на ведьм» и отметил, что оно не должно было начаться. При этом, добавил президент, Мюллер мог бы расследовать неназванные «преступления демократов».
Ранее Мюллер заявил, что экс-советник Трампа Роджер Стоун связан с WikiLeaks.