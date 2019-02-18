Трамп снова раскритиковал спецпрокурора по «российскому делу»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах является «незаконным и сфальсифицированным». Об этом он написал в своем твиттере.

Трамп подчеркнул, что расследование Мюллера является «охотой на ведьм» и отметил, что оно не должно было начаться. При этом, добавил президент, Мюллер мог бы расследовать неназванные «преступления демократов».

Ранее Мюллер заявил, что экс-советник Трампа Роджер Стоун связан с WikiLeaks.