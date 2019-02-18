СМИ узнали о планах Трампа посетить Японию

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Американский президент Дональд Трамп может посетить Японию в мае нынешнего года, пишет японская газета Sankei Shimbun.

По данным издания, в настоящее время японское правительство занимается проработкой визита Трампа. Ожидается, что он состоится с 25 по 28 мая.

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В газете рассказали, что Трамп встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ, а также с новым императором Японии Нарухито, который должен взойти на престол 1 мая. Отмечается, что президент США станет первым иностранным политиком, удостоившимся аудиенции у нового императора.

Ранее СМИ сообщали, что Абэ номинировал Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона.