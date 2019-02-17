«Смотрят из диванной реальности»: Климкин о реакции на «агрессию» России

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что многие воспринимают «российскую агрессию» в отношении Украины как «драматическое кино». Об этом сообщает «112 Украина».

Климкин подчеркнул, что такая «удобная» для некоторых позиция его «раздражает».

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«Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности», — заявил Климкин.

Данное заявление глава украинского МИДа сделал по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Климкин пригрозил президенту Украины полетом из окна за связи с Россией.