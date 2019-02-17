Захарова назвала публикацию о состояния Скрипаля примером «управляемой утечки» в СМИ

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала публикацию британских СМИ об ухудшении состояния экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля примером «управляемой утечки», передает РИА «Новости».

«Очередной пример «управляемой утечки». Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ», — заявила оан.

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Ранее СМИ сообщили, что состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок» год назад, ухудшилось.

По данным издания, за состоянием Скрипаля в настоящее время усиленно наблюдают врачи. Медики опасаются, что 67-летний мужчина уже не сможет полностью восстановиться после отравления.