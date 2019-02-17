Волкер рассказал о паузе в переговорах с Россией по Донбассу

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что Россия отказалась вести переговоры и предпринимать меры по урегулированию конфликта в Донбассе в период президентской гонки на Украине, передает «Интерфакс».

По его словам, Соединенные Штаты всегда выступают за то, чтобы «встретится и поговорить», однако интереса к переговорам со стороны России он не наблюдает.

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«По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов», — заявил Волкер.

Также американский спецпредставитель подчеркнул важность следования Минским договоренностям и их реализации, признав, однако, что соглашения не работают должным образом.

Ранее в МИД России заявили, что Волкер продвигает на Украине силовой сценарий.