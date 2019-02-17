Канцлер Австрии рассказал о «хороших контактах» с Россией
Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил мнение, что Австрия и Россия традиционно поддерживают «хорошие контакты», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Австрия как «маленькая страна» заинтересована в хороших отношениях как с Западом, так и с Востоком, поскольку экспортирует свои товары за рубеж.
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«С Россией у нас традиционно хорошие контакты. США в последнее время уделяли Австрии скорее мало внимания, но в настоящее время являются нашим важнейшим экономическим партнером после Германии», — заявил Курц.
При этом канцлер указал на различия в позициях Москвы и Вены по ряду внешнеполитических вопросов, в том числе по поводу ядерной программы Ирана.
Ранее сообщалось, что канцлер Австрии оценил идею постепенной отмены санкций против России.