«Мне их жаль»: Лавров о не понимающих бессмысленность санкций американцах

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что неоднократно указывал американской стороне на бессмысленность санкций, которые Вашингтон вводит против Москвы, передает РИА «Новости».

По его словам, такое непонимание американцев заслуживает сожаления.

«Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно <...> Если они еще не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль», — сказал Лавров.

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Он также подчеркнул, что цель санкций, которые страны Запада накладывают на Россию, ему неясна.

Ранее сообщалось, что сенаторы США внесли законопроект о санкциях в отношении российских банков и энергетических компаний. Также стало известно, что ограничения могут затронуть судостороительный сектор.