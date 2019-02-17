МИД: террористы в Идлибе должны быть уничтожены
Замглавы МИД страны Сергей Вершинин заявил, что принципиальная позиция России — террористы в сирийском Идлибе «должны быть уничтожены», передает ТАСС.
По его словам, в этом городе на северо-западе Сирии находится максимальная концентрация террористов в регионе, что является существенной проблемой.
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«Наша принципиальная позиция — нет компромиссам с террористами, они должны быть уничтожены», — добавил Вершинин.
Кроме того, он подчеркнул, что мирное население не должно пострадать.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о ситуации в Идлибе.