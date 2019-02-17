В Крыму ответили на заявление Порошенко об «истории успеха» Украины

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Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара дал комментарий после заявления украинского лидера Петра Порошенко, считавшего нынешнее состояние страны — «историей успеха», сообщает RT.

По словам крымского депутата, «история успеха» Украины существует только в рамках «сознания самого Порошенко».

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«Только где-то там эту историю и можно найти», — добавил Ганжара.

Он считает, что современная Украина — скорее «история провала». По его мнению, только «президент и политическая элита значительно увеличили свое материальное состояние».

«Государственный переворот, который там случился почти пять лет назад, привел государство к тому, что оно стало беднейшим в Европе. Население страны поставлено на грань выживания. Доходы, которые есть у рядовых украинцев, еле позволяют сводить концы с концами», — отметил Ганжара.

Ранее сообщалось, что Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять.