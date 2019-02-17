Самолеты ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы прилетели в Колумбию

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой страны, заявил, что американские самолеты доставили гуманитарную помощь для венесуэльцев в приграничный колумбийский город Кукута. Об этом он сообщил в твиттере.

Он подтвердил, что три самолета ВВС США уже прилетели в Колумбию и скоро жители Венесуэлы получат гуманитарную помощь.

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Гуайдо добавил, что на эту помощь могут рассчитывать более 25 млн жителей.

«Мы очень благодарны за всю поддержку», — добавил Гуайдо.

Ранее сообщалось, что Пентагон пообещал помочь в доставке гумпомощи в Венесуэлу.