Самолеты ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы прилетели в Колумбию
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой страны, заявил, что американские самолеты доставили гуманитарную помощь для венесуэльцев в приграничный колумбийский город Кукута. Об этом он сообщил в твиттере.
Он подтвердил, что три самолета ВВС США уже прилетели в Колумбию и скоро жители Венесуэлы получат гуманитарную помощь.
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Гуайдо добавил, что на эту помощь могут рассчитывать более 25 млн жителей.
«Мы очень благодарны за всю поддержку», — добавил Гуайдо.
Ранее сообщалось, что Пентагон пообещал помочь в доставке гумпомощи в Венесуэлу.