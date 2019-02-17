WP объяснила причину отказа Науэрт от должности постпреда США в ООН

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Хизер Науэрт, кандидат президента США Дональда Трампа на должность постпреда Соединенных Штатов в ООН, могла отказаться от выдвижения на эту должность из-за няни своих детей, которая незаконно находилась в стране. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на трех источников.

Другой источник газеты опроверг эти сведения и заявил, что няня, которая является ямайкой по происхождению, находилась в США законно. Он рассказал изданию, что Науэрты платили своей няне наличными деньгами на протяжении 10 лет, а когда узнали, что она не оплачивает налоги, потребовали это сделать. Источник добавил, что в Службе дипломатической безопасности заверили Науэрт, что этот инцидент никак не повлияет на ее возможность занимать должность постпреда.

Ранее стало известно, что Науэрт отозвала свою кандидатуру на должность постпреда США в ООН. Она подчеркнула, что приняла такое решение по семейным причинам.