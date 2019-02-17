Москва и Токио намерены согласовать скорый визит Лаврова в Японию

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Глава японского МИДа Таро Коно заявил, что Москва и Токио намерены согласовать скорый визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Японию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что также стороны договорились о проведении «тесных консультаций» между заместителями глав МИД России и Японии Игорем Моргуловым и Такэо Мори.

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Министр подчеркнул, что стороны не смогут решить «рывком» вопрос заключения мирного договора между Россией и Японией. Он также заметил, что из-за обоюдной важности результатов переговоров стороны периодически доходят до «жестких» обсуждений.

Ранее СМИ сообщали, что Япония рассматривает отмену виз для россиян.