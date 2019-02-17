Politico: Берни Сандерс записал предвыборное обращение
Независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс записал видео, в котором официально объявит об участии в выборах президента США в 2020 году. Об этом пишет Politico со ссылкой на информированные источники.
В издании также рассказали, что Сандерс уже проводит переговоры с кандидатами, которые займут руководящие посты в аппарате в случае его победы.
Реклама
При этом в Politico не смогли уточнить, когда будет опубликовано видео Сандерса и каковы детали его содержания.
Ранее интернет-портал Yahoo News сообщал, что Сандерс будет участвовать в выборах президента США.