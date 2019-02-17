Politico: Берни Сандерс записал предвыборное обращение

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Независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс записал видео, в котором официально объявит об участии в выборах президента США в 2020 году. Об этом пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

В издании также рассказали, что Сандерс уже проводит переговоры с кандидатами, которые займут руководящие посты в аппарате в случае его победы.

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При этом в Politico не смогли уточнить, когда будет опубликовано видео Сандерса и каковы детали его содержания.

Ранее интернет-портал Yahoo News сообщал, что Сандерс будет участвовать в выборах президента США.