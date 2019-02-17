Экс-премьер призвал Порошенко уйти с поста и просить прощения у украинцев

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Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко должен покинуть пост президента страны и извиниться перед украинцами за экономическое положение государства. Свое мнение он выразил в интервью телеканала «112 Украина».

По мнению Азарова, за последние пять лет Украина стала «самой нищей страной в Европе». Он посчитал, что данная ситуация является «позором» для президента и правительства, которые «довели» страну до таких экономических показателей.

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«Если бы у меня близко к этому приближался бы результат, я бы ушел давным давно, и просил бы прощения у украинского народа», — заверил Азаров.

Ранее Азаров заявлял, что у Порошенко нет шансов победить на выборах честным образом.