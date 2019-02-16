Лавров отреагировал на сообщения о постановочных съемках химатак в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление продюсера телеканала «Би-би-си», признавшего постановочный характер съемок химатак в Сирии, передает РИА «Новости».

«Я думаю, Запад все это прекрасно понимал с самого начала, потому что отдельные западные страны эти провокации устраивали, в том числе через печально известные «Белые каски» - гуманитарную организацию, во главе которой стоит бывший сотрудник МИ-6», — заявил Лавров.

Он добавил, что те западные страны, которые в этих провокациях не участвовали, тоже понимали абсурдность тех обвинений, которые звучали.