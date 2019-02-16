Порошенко скопировал предвыборный лозунг Путина

В социальных сетях появилась фотография с изображением украинского лидера Петра Порошенко на билборде, на котором слово в слово повторяется предвыборный лозунг президента России Владимира Путина 2012 года, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на изображении Порошенко агитирует проголосовать за него на предстоящих выборах, которые пройдут в марте 2019 года.

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Многие пользователи твиттера попытались найти отличия в слоганах двух президентов, но не смогли.

«Неповторимый оригинал и жалкая пародия... Хоть перевести додумались», — написали пользователи.

Ранее сообщалось, что Порошенко требует извинений от российских СМИ.