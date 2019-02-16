Порошенко требует извинений от российских СМИ

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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что не скажет ничего российским журналистам, пока средства массовой информации страны не извинятся перед Украиной, пишет ФАН.

Отмечается, что об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, когда один из российских журналистов попытался задать вопрос украинскому президенту.

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«Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной», — воскликнул Порошенко.

После этого президентская охрана быстро оттолкнула журналиста, добавили в агентстве.

Ранее Порошенко рассказал, когда на Западе примут 124-страничный пакет санкций против России.