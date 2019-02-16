МИД: США нацелены продвигать свои интересы, не смотря ни на что
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона хочет продвигать свои интересы, несмотря ни на какие последствия, передает ТАСС.
Сообщается, что такой вывод он сделал после выступления вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Рябков отметил, что Вашингтон нацелился на «продавливание своих подходов».
По его мнению, на пути к цели, США не будут учитывать ни какие разрушительные последствия для международной системы безопасности, ни какие-либо издержки.
Ранее сообщалось, что Пенс призвал ЕС выйти из иранской ядерной сделки.