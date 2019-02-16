МИД: США нацелены продвигать свои интересы, не смотря ни на что

<img src="">

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона хочет продвигать свои интересы, несмотря ни на какие последствия, передает ТАСС.

Сообщается, что такой вывод он сделал после выступления вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности.

Реклама

Рябков отметил, что Вашингтон нацелился на «продавливание своих подходов».

По его мнению, на пути к цели, США не будут учитывать ни какие разрушительные последствия для международной системы безопасности, ни какие-либо издержки.

Ранее сообщалось, что Пенс призвал ЕС выйти из иранской ядерной сделки.