Гуайдо рассказал о попытках наладить контакт с Россией и Китаем

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным главой страны, заявил, что пытался установить дипломатические отношения с Россией и Китаем, пишет Financial Times.

Гуайдо отметил, что оппозиция все еще работает над налаживанием официальных отношений со всеми странами.

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«[В том числе] с Россией и Китаем…[Это] две страны с самыми крупными инвестициями в Венесуэле», — добавил Гуайдо.

Однако лидер оппозиции не стал уточнять, как именно проводятся переговоры со странами.

Ранее Гуайдо прокомментировал введение новых санкций США против Венесуэлы.