Трамп заявил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию

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Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира за его работу с Северной Кореей. Об этом пишет Bloomberg.

Американский лидер утверждает, что что Абэ показал президенту США копию письма на пять страниц, которое он отправил «людям, которые выдают вещь, называемую Нобелевской премией». Как отмечается, Трамп рассказывал о прогрессе, которого удалось достичь после исторического саммита по Северной Корее.

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Однако глава США не уточнил, когда именно японский лидер показал ему письмо, и когда он его отправил.

Ранее сообщалось, что Сеул поможет Вашингтону провести саммит Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына.