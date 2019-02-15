Пентагон пообещал помочь в доставке гумпомощи в Венесуэлу

Министерство обороны США намерено оказывать логистическую поддержку операции по доставке гуманитарной помощи на границу с Венесуэлой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Джэми Дэвиса.

«В ответ на обращение временного президента Хуана Гуаидо с просьбой об оказании международной помощи, США заблаговременно разместили на прошлой неделе гуманитарную помощь, включая продовольствие, гигиенические наборы и медицинские препараты в Колумбии, и будут продолжать координироваться с президентом Гуаидо и его командой экспертов, правительствами в регионе и нашими партнерами по гуманитарной деятельности для мобилизации помощи для венесуэльского народа», — сказал он.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке заявил, что отказ допустить на территорию Венесуэлы иностранную гуманитарную помощь является «преступлением против человечества».