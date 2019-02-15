Лукашенко после встречи с Путиным заявил о святом суверенитете Белоруссии

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко после беседы с российским лидером Владимиром Путиным назвал суверенитет двух стран — «святым». Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко сравнил вопрос о суверенитет с «иконой» и отметил, что на встречи лидеров двух стран они не говорили об этом.

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«Зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Белоруссии? Это икона, это святое» , — подчеркнул Лукашенко.

Также он уточнил, что с суверенитетом «нет никаких проблем».

«Мы исходим из того, что сегодня есть два государства»,— добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко признался, что их с Путиным волнует судьба союзного государства после их ухода с высших постов.