Лукашенко о себе и Путине: мы же не вечны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что их с президентом России Владимиром Путиным волнует судьба союзного государства после их ухода с высших постов, передает РИА «Новости».
«Мы откровенно друг другу говорим, что мы не вечные, мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать», — заявил Лукашенко.
Он пояснил, что давно обсуждаются союзные отношения Москвы и Минска.
«Мы давно договорились с президентом, что нам надо рассмотреть развитие именно наших союзных отношений в рамках Белоруссии и России. Посмотреть на союзный договор, что мы там не выполнили за последние годы»,- сказал Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что полностью независимых государств в мире не существует.