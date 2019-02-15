Лукашенко о себе и Путине: мы же не вечны

<img src="//img.gazeta.ru/files3/307/12186307/RIAN_5741982.HR-pic905-895x505-86817.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что их с президентом России Владимиром Путиным волнует судьба союзного государства после их ухода с высших постов, передает РИА «Новости».

«Мы откровенно друг другу говорим, что мы не вечные, мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать», — заявил Лукашенко.

Реклама

Он пояснил, что давно обсуждаются союзные отношения Москвы и Минска.

«Мы давно договорились с президентом, что нам надо рассмотреть развитие именно наших союзных отношений в рамках Белоруссии и России. Посмотреть на союзный договор, что мы там не выполнили за последние годы»,- сказал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что полностью независимых государств в мире не существует.