СМИ: делегация Европарламента встретится с Гуайдо в Венесуэле

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Делегация Европарламента прибудет в Венесуэлу 17 февраля, в планы евродепутатов входит встреча с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя временным президентом страны. Об этом пишет La Vanguardia со ссылкой на агентство EFE.

По словам дипломатического источника агентства, в латиноамериканскую страну приедут шесть депутатов Европарламента. Предполагается, что их визит в Каракас продлится до 19 февраля.

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Как отмечается, помимо встречи с Гуайдо парламентарии собираются встретиться с послами стран Европы в Венесуэле.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о тайных встречах главы МИД со спецпредставителем США.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.