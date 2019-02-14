Трамп объявит режим ЧП в США, заявил лидер республиканцев в сенате
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает CNBC.
В рамках соглашения с демократами в конгрессе он не получил достаточно средств на обещанную стену на границе с Мексикой. Считается, что при режиме ЧП он сможет потратить значительные суммы денег на выполнение этого обещания.
Ранее сообщалось, что Трамп пойдет на сделку с демократами по стене для исключения второго шатдауна.