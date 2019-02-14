Главы России, Ирана и Турции сделали заявление о следующей встрече по Сирии

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Лидеры России, Ирана и Турции сделали совместное заявление о будущей встрече в Астане по Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, она состоится в апреле 2019 года.

«Согласились дать поручение своим представителям провести очередную международную встречу по Сирии в Астане в апреле 2019 год», — говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что на встрече президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани возникли проблемы с переводом.

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