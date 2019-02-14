Главы России, Ирана и Турции сделали заявление о следующей встрече по Сирии
Лидеры России, Ирана и Турции сделали совместное заявление о будущей встрече в Астане по Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, она состоится в апреле 2019 года.
«Согласились дать поручение своим представителям провести очередную международную встречу по Сирии в Астане в апреле 2019 год», — говорится в заявлении.
Реклама
Ранее сообщалось, что на встрече президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани возникли проблемы с переводом.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме «онлайн».