«У марсиан больше шансов»: Климкин оценил шансы России наблюдать за выборами

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов последить за украинскими выборами, чем у россиян. Об этом он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что некоторые люди «никак не успокоятся» из-за этой темы.

«У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ», — отметил Климкин.

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По его словам, марсиане точно будут придерживаться принципов этой организации.

Ранее сообщалось, что Россия направит краткосрочных наблюдателей на выборы на Украине.