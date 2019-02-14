«У марсиан больше шансов»: Климкин оценил шансы России наблюдать за выборами
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов последить за украинскими выборами, чем у россиян. Об этом он написал в твиттере.
Он подчеркнул, что некоторые люди «никак не успокоятся» из-за этой темы.
«У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ», — отметил Климкин.
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По его словам, марсиане точно будут придерживаться принципов этой организации.
Ранее сообщалось, что Россия направит краткосрочных наблюдателей на выборы на Украине.