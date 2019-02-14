«Бедный маленький ангел»: Трамп высмеял бывшего главу ФБР

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Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на бывшего и.о. главы ФБР Эндрю Маккейба, который рассказал, что министерство юстиции «всерьез» рассматривало вариант его возможного отстранения от должности в связи с 25-ой поправкой к конституции. Свое мнение о нем он написал в твиттере.

По его словам, «опальный» Маккейб лишь притворяется «бедным маленьким ангелом».

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Американский лидер заявил, что на деле он был вовлечен в скандал со взломом почты бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и российской мистификации («российского дела», — «Газета.Ru»), а также являлся «марионеткой» бывшего главы ФБР Джеймса Коми.

«Маккейб — это позор для ФБР и для нашей страны», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что минюст США планировал отстранение Трампа от должности.