«Не надо терпеть»: Путин отказался мириться с присутствием террористов в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя мириться с присутствием боевиков в Идлибе в Сирии.

Об этом он рассказал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и иранскому лидеру Хасану Рухани на форуме в Сочи , передает Reuters.

«Мы не должны терпеть боевиков в сирийском Идлибе», — подчеркнул Путин.

Реклама

Он отметил, что боевики террористической группировки «Фронт ан-Нусра» (организация запрещена в России) контролируют большую часть сирийского города.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились по сирийскому Идлибу.

«Фронт ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.