Немецкие СМИ узнали о проверке контактов партий ФРГ с Россией

Контрразведка ФРГ (федеральное ведомство по защите конституции) проведет проверку из-за возможных контактов ультра правых партий с Россией, пишет Hannoverische Allgemeinische Zeitung (HAZ).

Издание сообщило, что представители контрразведки провели на неделе в Потсдаме заседание с участием представителей федеральных земель.

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В центре внимания были возможные контакты России с крайне правыми партиями, в том числе с «Альтернативой для Германии» (AfD).

Кроме того, акцентировалось внимание на потенциальные попытки России повлиять на будущие выборы в Европарламент и выборы в Восточной Германии в Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии осенью этого года.

О контактах правых партий с россиянами до сих пор неизвестно, говорится в материале. Отмечается, что Москва видит в таких партиях «возможных союзников для дестабилизации Запада».