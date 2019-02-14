На встрече Путина с Роухани возникли проблемы с переводом
Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани в Сочи не смогла начаться сразу из-за неполадки системы перевода, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Путин начал беседу с соболезнований в связи с терактами в Иране, но по выражению лиц и жестов иранской делегации понял, что его словам не переводятся.
Реклама
«Нет перевода?» — поинтересовался Путин.
Представители иранской делегации попытались самостоятельно разрешить возникшую проблемы.
Пауза тянулась практически полторы минуты, при этом Путин продолжал интересоваться, удалось ли его услышать.
«Идет перевод? Нет?», — спрашивал он.
После неполадку удалось устранить, и стороны продолжили встречу.