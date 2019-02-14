На встрече Путина с Роухани возникли проблемы с переводом

Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани в Сочи не смогла начаться сразу из-за неполадки системы перевода, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Путин начал беседу с соболезнований в связи с терактами в Иране, но по выражению лиц и жестов иранской делегации понял, что его словам не переводятся.

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«Нет перевода?» — поинтересовался Путин.

Представители иранской делегации попытались самостоятельно разрешить возникшую проблемы.

Пауза тянулась практически полторы минуты, при этом Путин продолжал интересоваться, удалось ли его услышать.

«Идет перевод? Нет?», — спрашивал он.

После неполадку удалось устранить, и стороны продолжили встречу.