Песков оценил перспективы «оголтелой русофобии» в США

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ожидать улучшения российско-американских отношений не приходится. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нужно готовиться к плохому, но надеяться на хорошее. При этом оснований для надежды на то, что в США произойдет «ремиссия болезни русофобии», в настоящее время нет.

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«Мы видим ее проявление, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных», — сказал Песков.

Ранее вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов прокомментировал возможные антироссийские санкции со стороны США.