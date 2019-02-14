«Почему сообщников Трампа ловят на лжи?»: CNN o появившейся интриге в «деле о России»

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«Судебное фиаско» экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта говорит о главной интриге, лежащей в основе расследования специального прокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, отмечает американский телеканал CNN.

«Почему так много сообщников президента Дональда Трампа ловят на лжи о контактах с россиянами?», — задается вопросом CNN.

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Именно этот интригующий вопрос вновь появляется в деле о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы в 2016 году.

Новый поворот в «избирательной саге 2016 года» заключается в том, что 13 февраля суд постановил, что Манафорт «намеренно» лгал следователям, нарушая сделку сотрудничества со следствием. Эта «сенсация» должна бы встряхнуть любого президента, считает CNN. Тем более, учитывая его главную роль в предвыборной кампании Трампа.

Многие вопросы о связях Трампа с Россией остаются пока без ответа, возможно, только Мюллеру они известны, заключает телеканал.

Ранее Fox News сообщил об игнорировании итогов «российского дела» на американском телевидении.