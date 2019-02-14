Захарова раскрыла содержание беседы Лаврова и Помпео

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала о содержании беседы главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Об этом она сказала во время брифинга.

По ее словам, телефонный разговор провели по предложению Соединенных Штатов. Во время беседы Лавров предостерег американского коллегу от вмешательства в дела Венесуэлы.

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«Россия выступает с позиции международного права и государственного суверенитета в русле принципов устава ООН», — сказала Захарова.

Она добавила, что российская сторона готова к взаимодействию со всеми, кто разделяет эту позицию.

Ранее представитель госдепартамента Роберт Палладино рассказал, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым «переход к демократии» в Венесуэле.