Отстраненной от должности Супрун разрешили работать в минздраве на Украине

Украинское правительство разрешило Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что распоряжение является консолидированным решением правительства, которое позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы минздрава.

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Отмечается, что теперь Супрун сможет выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена кабмина.

По данным ведомства, распоряжение позволяет ей подписать важные документы, в частности, касающиеся распределения лекарств и вакцин в регионы.