«Посол» Гуайдо в США провел переговоры со спикером палаты представителей

Карлос Веккьо, выполняющий функции посла в США от объявившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, провел переговоры со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Пелоси пообещала Веккьо усилить давление на правительство президента Венесуэлы Николас Мадуро.

«В среду посол Венесуэлы в Соединенных Штатах Карлос Веккьо провел встречу со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, которая подтвердила необходимость двухпартийных усилий по усилению давления на режим узурпатора и обеспечению скорейшего поступления гуманитарной помощи, которая призвана прекратить страдания, которые диктатура причиняет венесуэльскому народу», — говорится в сообщении.