Американского политика призвали уйти в отставку из-за сравнения ЛГБТ с Ку-Клукс-Кланом

Американский законодатель из Западной Вирджинии Эрик Портерфилд столкнулся с призывами уйти в отставку после его негативных комментариев в отношении представителей ЛГБТ и сравнения их с Ку-Клукс-Кланом, сообщает CNN.

Во время заседания палаты представителей Портерфилд назвал законопроект, защищающий права представителей ЛГБТ, «фанатичным», «нетерпимым» и «дискриминационным».

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«ЛГБТ является самой социалистической группой в этой стране. Они не защищают геев. Есть много геев, которых они преследуют, если они не соответствуют их идеологии», — заявил Портефилд.

Вскоре демократы и республиканцы осудили Портерфилда за его комментарии, а Демократическая партия Западной Вирджинии опубликовала заявление с призывом к отставке Портерфилда.

В ответ на критику политик назвал своих критиков «жестокими монстрами», а ЛГБТ-сообщество — «террористической группой» и сравнил их с Ку-Клукс-Кланом.

«ЛГБТ — это современная версия Ку-Клукс-Клана без капюшонов с их ненавистью», — сказал Портерфилд.

На вопрос о том, что он будет делать, если его дочь или сын окажутся нетрадиционной ориентации, сенатор ответил, что проверит их умение плавать.

Ранее назвавших ребенка Адольфом британцев обвинили в неонацизме.