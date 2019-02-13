Россия направит краткосрочных наблюдателей на выборы на Украине

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МИД России сообщил о получении запроса БДИПЧ ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей на выборы на Украине, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Москва ответила на приглашение и воспользуется своим правом участвовать в наблюдении за президентскими выборами.

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«12 февраля в МИД России поступил циркулярный запрос БДИПЧ ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей в состав международной миссии по мониторингу президентских выборов на Украине 31 марта сего года», — сообщили в МИДе.

В ведомстве уточнили, что уже направлены кандидатуры для вхождения в состав краткосрочной миссии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что внешнеполитическое ведомство намерено отстаивать право российских наблюдателей посетить президентские выборы на Украине.