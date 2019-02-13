Politico узнал стоимость усилий Блумберга лишить Трампа второго срока

Основатель одноименного информагентства, бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг планирует потратить не менее $500 млн собственных денег для того, чтобы оказать сопротивление президенту США Дональду Трампу в его усилиях переизбраться на второй срок в 2020 году, узнал журнал Politico от источников среди демократов.

На данный момент Блумберг не объявлял о намерении баллотироваться на выборах президента США в 2020 году в качестве кандидата от демократической партии США. Обозначенная сумма не потолок, а только минимальное количество денег, которые будет готов потратить Блумберг на усилия против Трампа, говорится в материале.

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В случае если Блумберг вступит в предвыборную гонку, сумма в размере полмиллиарда долларов превысит финансовые средства, потраченные на предвыборную кампанию Трампа в 2016 году на $175 млн, пишет издание.

Исключая вариант участия Блумберга на выборах, есть и альтернативный сценарий. Как пишет Politico, в этом плане миллиардер может потратить усилия и деньги, чтобы помочь кандидату, который решит баллотироваться от демократов.

На прошлой неделе экс-мэр Нью-Йорка сообщил, что примет решение по выборам в 2020 году через » три недели».

Ранее Блумберг рассказал о риске переизбрания Трампа при участии в выборах экс-главы Starbucks.