Саакашвили рассказал, когда вернется в Грузию

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время встречи с эмигрантами в бельгийском Льеже заявил, что нынешняя ситуация в стране не подходит для его возвращения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

По его словам, ему часто задают вопрос о возвращении на родину, однако пока ситуация в стране «не готова». Саакашвили отметил, что намерен посетить Грузию, но после того, как «в ближайшие недели и месяцы» ситуация будет подготовлена.

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«Невозможно смотреть издалека, как уничтожается твоя страна», — добавил Саакашвили.

Также бывший глава Грузии заявил, что у него есть план по смене власти в стране мирным способом, а также пообещал дать грузинское гражданство всем, кто родился в Грузии и является по происхождению грузином.

Ранее Саакашвили уже обещал сменить руководство Грузии мирным путем, если ему дадут 72 часа свободного передвижения по стране. С 2014 года он находится в розыске на территории Грузии.