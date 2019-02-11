Трамп обнаружил сходство со снеговиком кандидата в президенты США

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что демократ Эми Клобушар, которая объявила о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году, во время своего выступления была похожа на снеговика.

Американский лидер подчеркнул, что Клобушар «с гордостью» говорит о своей борьбе с глобальным потеплением, в то время как сама выступает во время метели и мороза.

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«Время неподходящее. К концу своего выступления она была похожа на Снеговика (снежную бабу)!» — написал Трамп.

Сам президент США 1 июня 2017 года объявил о намерении страны выйти из Парижского соглашения по климату, «если не будет более выгодных для американцев условий». Позднее, в декабре прошлого года, американский Госдеп подтвердил отказ США от участия в Парижском соглашении.

Сенатор-демократ от Миннесоты Эми Клобушар 10 февраля объявила о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году.