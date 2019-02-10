Какой необычный подарок Лавров сделал секретарше

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что глава МИД Сергей Лавров недавно подарил сотруднице ООН свой рисунок, передает ТАСС.

По его словам, во время председательства в Совбезе ООН у Небензи была секретарша по имени Бренда, которая раньше работала у Лаврова.

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«Когда я ехал в Москву в июне, она сказала: «Лавров всегда рисовал. Прислал бы он мне какой-нибудь скетч», — рассказал Небензя.

Он уточнил, что Лавров и правда во время заседаний рисует геометрические скетчи или пишет какие-то слова.

По словам Небензи, в Москве у него представилась возможность передать Лаврову эту просьбу.

«Потом приходит диппочта, а там конверт для меня. Я открываю, а там шикарно сделанный скетч с игрой слов «Branda — brand of UN», — продолжил Небензя.

В переводе с английского надпись гласит: «Бренда — бренд ООН».

С улыбкой Небензя отметил, что реакция Бренды была «сверхэмоциональной».