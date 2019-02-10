Врач Белого Дома рассказал о здоровье Трампа

Врач Белого дома, Шон Конли, после четырёхчасового обследования Дональда Трампа раскрыл подроьности о его здоровье, сообщает «Би-би-си».

Доктор Конли и 11 других медиков провели серьезное обследование президента США.

«Я рассчитываю, что состояние здоровья Президента останется таким же до конца его президентских полномочий и далее», — отметил Конли.

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Ранее врачи посоветовали Трампу сбросить 5 кг. Однако нет никаких свидетельств того, что президент выполнил рекомендацию. По словам спикера Хогана Гидли, президент США «неукоснительно нарушает» свою диету и план физических нагрузок. В начале прошлого года вес Трампа составлял 108 килограмм, а допустимый уровень холестерина в организме был сильно превышен.

Ранее доктор Ронни Джексон сообщил, что у Дональда Трампа «удивительные гены». Для него не проблема спать по четыре-пять часов, что «обусловлено его природой». Было отмечено, что в рацион президента входит большое количество фаст-фуда. Трамп может выпивать до 12 банок диетической колы в день.