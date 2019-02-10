Трамп отреагировал на появление противницы на выборах в 2020 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на решение сенатора от штата Массачусетс и представителя демократов Элизабет Уоррен баллотироваться в президенты страны в 2020 году. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

Трамп напомнил, что иногда называл ее «Покахонтас».

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«Будет ли она участвовать в президентской гонке как представительница американских индейцев, или спустя 32 года это уже не так хорошо себя оправдывает?» — написал Трамп.

Он добавил, что встретится с ней во время предвыборной гонки.

Ранее сенатор от Массачусетса объявила об участии в выборах президента США.