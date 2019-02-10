Захарова объяснила, почему поспорила с Чубайсом

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала спор, который произошел у нее с главой Роснано Анатолием Чубайсом. Об этом она сказала в интервью «Российской газете».

Чубайс заявил, что Россия является бедной и энергорасточительной страной. Захарова вступила в спор с Чубайсом, в первую очередь подчеркнув, что Россия является «богатейшей страной». Она спросила у Чубайса, что он сделал для борьбы с бедностью, напомнив, что он «десятилетиями являлся членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности». После этого Чубайс заметил, что работал в четырех или пяти кабминах, но ни в одном из них не оскорбляли предшественников и не призывали их к ответу. Кроме того, никто не «срывался и популистскую риторику» и использовал «дворовые» аргументы вместо серьезного разговора.

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По словам Захаровой, он не хотела бы говорить об этой ситуации, поскольку ее уже достаточно комментировали.

«…хочу сказать, что помимо всего прочего я никогда не забывала о том, что являюсь еще и гражданином», — сказала Захарова.

Она добавила, что является «активным жителем Москвы» и высказывает свое мнение по ряду вопросов. При этом Захарова заметила, что высказывает свое частное мнение по поводу «судьбоносных вещей». Однако ее субъективную позицию нередко путают с официальной точкой зрения.

Ранее Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову.