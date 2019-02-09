Порошенко предостерег Украину от президента, который будет «хихикать» с Путиным

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Президент Украины Петр Порошенко в твиттере заявил, что стране не нужен президент, который будет флиртовать или хихикать с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT.

Он также подчеркнул, что будущий глава государства не должен становиться перед Кремлем «на колени».

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«Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции», — заключил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко объявил о начале предвыборной кампании.