«Под номером один»: российский посол о визите Ким Чен Ына

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Российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию стоит под первым номером в двусторонней повестке, передает РИА «Новости».

По его словам, и Москва, и Пхеньян заинтересованы в таком визите, поскольку у стран есть много вопросов, требующих рассмотрения и принятия решений на высшем уровне.

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«В этой связи визит председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына в Россию стоит под номером один в нашей двусторонней повестке», — сказал Мацегора.

При этом он отметил, что конкретные дата и место встречи, а также программа визита на данный момент не определены, этим следует заняться «в должное время».

Ранее дипломат оценил вероятность ввоза в Россию ядерных материалов из КНДР.